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Resumen

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Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, asiste a una rueda de prensa en Beijing el 7 de enero de 2025. (Foto de Ichiro Ohara / The Yomiuri Shimbun vía AFP).
Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, asiste a una rueda de prensa en Beijing el 7 de enero de 2025. (Foto de Ichiro Ohara / The Yomiuri Shimbun vía AFP).
/ ICHIRO OHARA
Por Agencia AFP

China negó este lunes informes según las cuales entidades chinas habrían proporcionado a Irán imágenes satelitales de una base militar en Jordania, donde un ataque iraní mató a soldados estadounidenses.

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