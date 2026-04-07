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Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votaron una resolución que exige el desbloqueo del estrecho de Ormuz. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP).
Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votaron una resolución que exige el desbloqueo del estrecho de Ormuz. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP).
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia AFP

Rusia y China utilizaron su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y echaron por tierra este martes una resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Ormuz y promover la escolta de buques.

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