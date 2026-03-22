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Una mujer chiíta iraní, con su hijo en brazos, participa en las oraciones del Eid al-Fitr, que marcan el final del mes sagrado musulmán del Ramadán, en la Gran Mezquita de Mosalla en Teherán, el 21 de marzo de 2026. (AFP) /
Una mujer chiíta iraní, con su hijo en brazos, participa en las oraciones del Eid al-Fitr, que marcan el final del mes sagrado musulmán del Ramadán, en la Gran Mezquita de Mosalla en Teherán, el 21 de marzo de 2026. (AFP) /
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Por Agencia EFE

Las autoridades de Irán informaron este domingo de que al menos 210 niños han muerto desde que empezó la guerra y denunciaron daños en cerca de 300 centros de salud, hospitales y servicios de emergencia en todo el país.

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