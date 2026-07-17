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Resumen

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Una mujer pasa junto a un mural antiestadounidense cerca de la antigua embajada de EE. UU. en Teherán, Irán. Irán y EE. UU. intercambiaron disparos después de que el presidente estadounidense Trump declarara que el alto el fuego había terminado. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Una mujer pasa junto a un mural antiestadounidense cerca de la antigua embajada de EE. UU. en Teherán, Irán. Irán y EE. UU. intercambiaron disparos después de que el presidente estadounidense Trump declarara que el alto el fuego había terminado. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Al menos 38 personas han muerto y más de 400 han resultado heridas en los ataques estadounidenses contra Irán desde el pasado fin de semana, informó este viernes el Ministerio de Salud iraní.

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