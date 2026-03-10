Escuchar
El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, posando junto a cinco futbolistas de la selección femenina de fútbol de Irán que permanecerán en Australia. (EFE/ @Tony_Burke)
Por Agencia EFE

Australia anunció este martes que ha concedido asilo a cinco futbolistas de la selección femenina de Irán que se encuentran en el país tras haber participado en la Copa de Asia, mientras otras integrantes del equipo permanecen en Sídney a la espera de viajar a Malasia en las próximas horas, según la cadena pública australiana ABC.

