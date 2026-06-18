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Iraníes caminan frente a una valla publicitaria en la plaza Enqelab en Teherán, Irán, 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Iraníes caminan frente a una valla publicitaria en la plaza Enqelab en Teherán, Irán, 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pasado de exigir la “rendición incondicional” de Irán a firmar un memorando de entendimiento que permite al país persa vender su petróleo con libertad y el acceso sus fondos congelados a cambio de reabrir el estrecho de Ormuz, unas condiciones que en Teherán se celebran como una victoria.

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