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Captura de video grabado el 3 de abril de 2026 de un avión estadounidense, seguido de dos helicópteros, sobrevolando la ciudad de Zaras, en la provincia de Juzestán, al sur de Irán. (Foto: UGC / AFP).
Captura de video grabado el 3 de abril de 2026 de un avión estadounidense, seguido de dos helicópteros, sobrevolando la ciudad de Zaras, en la provincia de Juzestán, al sur de Irán. (Foto: UGC / AFP).
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Por Agencia AFP

Comandos estadounidenses se desplegaron en lo profundo del territorio de Irán para rescatar a un aviador derribado, informaron el domingo medios de Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara que el militar había sido recuperado “sano y salvo”.

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