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Resumen

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Un hombre iraní camina frente a una valla publicitaria del difunto Líder Supremo iraní, el ayatolá AlÍ Jamenei, antes de sus ceremonias fúnebres en Teherán, Irán, el 3 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Un hombre iraní camina frente a una valla publicitaria del difunto Líder Supremo iraní, el ayatolá AlÍ Jamenei, antes de sus ceremonias fúnebres en Teherán, Irán, el 3 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Cientos de altos cargos iraníes y extranjeros rindieron homenaje este viernes al asesinado líder supremo de Irán Alí Jamenei, en la primera jornada de los que serán los mayores funerales de la historia de la República Islámica para despedir al hombre que dirigió sus destinos durante más de 36 años.

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