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Un petrolero de bandera liberiana que transportaba crudo desde Arabia Saudita a India a través del Estrecho de Ormuz, a su llegada al puerto de Bombay el pasado 12 de marzo. Foto: EFE/EPA/Divyakant Solanki
Un petrolero de bandera liberiana que transportaba crudo desde Arabia Saudita a India a través del Estrecho de Ormuz, a su llegada al puerto de Bombay el pasado 12 de marzo. Foto: EFE/EPA/Divyakant Solanki
Por Agencia EFE

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní ha aprobado un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo mundial, y prohíbe el transito de buques de Estados Unidos e Israel, informó la agencia Fars.

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