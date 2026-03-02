Una pista de inteligencia compartida a última hora habría sido el factor que decidió la suerte del ayatola Alí Jamenei. Según reveló el diario The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) obtuvo información clave sobre los movimientos del líder supremo de Irán que sirvió para que se ordene el ataque que terminó con su vida. La acción abre interrogantes sobre el alcance real de la cooperación entre Estados Unidos e Israel, las posibles fallas en la contrainteligencia iraní, y el nuevo papel de la CIA.

De acuerdo con el NYT, la CIA había estado siguiendo durante meses los movimientos del ayatola, identificando sus viajes, rutinas y ubicaciones habituales en Teherán.

Este rastreo prolongado permitió a los servicios de inteligencia estadounidenses tener “información de alta fidelidad” sobre dónde estaría en un momento concreto.

Un simpatizante de Hezbolá porta un retrato del difunto Líder Supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, y la bandera iraní durante una concentración en Beirut, Líbano, el 1 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH).

Es así que la CIA descubrió que en la mañana del sábado iba a haber una reunión de altos funcionarios iraníes en el complejo de edificios donde residía Jamenei.

Y no solo eso, la agencia pudo saber que el propio Jamenei iba a estar presente en el complejo durante esa reunión, junto a muchos altos funcionarios.

Inicialmente, Estados Unidos e Israel tenían planeado atacar Irán en la noche del sábado, pero la ubicación del ayatola precipitó la operación, según el NYT.

La agencia alertó de este encuentro tanto a Washington como a Israel, lo que permitió coordinar el momento y el objetivo del ataque.

La operación comenzó a las 6:00 de la mañana en Israel (04:00 GMT), cuando los aviones de combate israelíes despegaron de sus bases. Los misiles de largo alcance golpearon el complejo de Jamenei sobre las 9:40 horas en Teherán (6:10 GMT), en un ataque que no requirió de muchas aeronaves, pero sí bien armadas, de acuerdo con el periódico estadounidense.

El destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, el USS Spruance (DDG 111), dispara misiles de ataque terrestre Tomahawk en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (CENTCOM) / AFP). / -

El NYT aseguró que los altos funcionario iraníes de defensa y seguridad estaban en ese momento en un edificio del complejo y Jamenei estaba en otro.

El bombardeo les permitió matar al líder supremo de la república islámica y a numerosos jerarcas del régimen iraní.

Una imagen de video publicada por el ejército de Israel el 1 de marzo de 2026 muestra ataques a gran escala contra "la sede del régimen terrorista iraní" en Teherán, Irán. (AFP).

De acuerdo con el NYT, la guerra de 12 días entre Israel e Irán de junio del 2025 permitió a la CIA aprender mucho sobre cómo se comunicaban y se movían en momentos de peligro tanto Jamenei como los líderes de la Guardia Revolucionaria.

Entonces, en los meses posteriores a esa guerra la CIA siguió la pista a Jamenei y fue ganando confianza sobre cómo se movía y cuáles eran sus ubicaciones predilectas, añadió el periódico.

Los detalles precisos sobre cómo se obtuvo la inteligencia (por ejemplo, si fue interceptación electrónica, filtración humana, vigilancia de satélites, etc.) no han sido divulgados públicamente por el New York Times ni por funcionarios israelíes o estadounidenses.

“La CIA se ha vuelto más intrusiva y proactiva bajo la conducción de Ratcliffe”

El presidente estadounidense Donald Trump el 3 de enero de 2026 junto al director de la CIA, John Ratcliffe, viendo una transmisión remota de la misión militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro. (AFP). / HANDOUT

El especialista en temas de defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre manifestó a El Comercio que el papel de la CIA en la ubicación y muerte del ayatola Alí Jamenei refleja un cambio profundo en la doctrina operativa de la inteligencia estadounidense, en línea con la promesa formulada por John Ratcliffe ante el Congreso de Estados Unidos antes de asumir la jefatura de la agencia.

Según Gómez de la Torre, Ratcliffe había anticipado que convertiría a la CIA en una agencia “mucho más intrusiva, más clandestina, más encubierta, más proactiva y menos burocrática”, y esa orientación —afirmó— se estaría cumpliendo en los hechos.

El analista remarcó que el encargo del gobierno de Donald Trump a Ratcliffe fue dar un “golpe de timón” dentro de la agencia, lo que explicaría su cercanía con el presidente durante el desarrollo de operaciones sensibles.

“Ratcliffe ha estado muy cerca del presidente Trump en el desarrollo mismo, en tiempo real, de las operaciones. Eso marca una diferencia sustancial en las capacidades y en la voluntad de empleo de los servicios de inteligencia”, señaló.

Gómez de la Torre explicó que la operación estadounidense, denominada “Furia Épica”, se desarrolló en coordinación con Israel, cuya ofensiva llevó el nombre de “Rugido de León”. En ese ámbito, indicó que existió una clara división de competencias entre ambos países.

Mientras Estados Unidos se concentró en objetivos de infraestructura militar vinculados a tecnología balística y de drones, Israel se enfocó en “blancos de alto valor”, es decir, en las estructuras jerárquicas humanas. En esa coordinación participaron distintos organismos israelíes, entre ellos el Mossad (inteligencia exterior), el Aman (inteligencia militar) y el Shin Bet (seguridad interior).

El analista subrayó que en la operación se combinaron fuentes humanas —espías, colaboradores e informantes— con medios tecnológicos avanzados, como inteligencia de señales e inteligencia de imágenes. “Esa combinación de fuentes marcó la diferencia”, afirmó.

Además, recordó que en operaciones previas desarrolladas por Israel, como “León Ascendente”, los servicios de inteligencia ya habían demostrado una fuerte capacidad de penetración en territorio iraní. A su juicio, las históricas relaciones de cooperación entre las estructuras de seguridad de Estados Unidos e Israel facilitaron la obtención de información “muy precisa y oportuna” para actuar sobre el terreno.

Gómez de la Torre consideró “posible” que las estructuras de seguridad e inteligencia de la República Islámica de Irán hayan sido penetradas, lo que habría permitido acceder a información clave para ejecutar las operaciones. No obstante, evitó calificar lo ocurrido como una negligencia iraní.

“El juego de inteligencia y contrainteligencia es altamente competitivo. No existe seguridad al 100%, ni frente a medios humanos ni frente a medios tecnológicos”, concluyó.