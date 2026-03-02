Por Roger Zuzunaga Ruiz

Una pista de inteligencia compartida a última hora habría sido el factor que decidió la suerte del ayatola Alí Jamenei. Según reveló el diario The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) obtuvo información clave sobre los movimientos del líder supremo de Irán que sirvió para que se ordene el ataque que terminó con su vida. La acción abre interrogantes sobre el alcance real de la cooperación entre Estados Unidos e Israel, las posibles fallas en la contrainteligencia iraní, y el nuevo papel de la CIA.

