Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El dron Shahed 136 es uno de los últimos logros de la industria de Irán. (Getty Images).
El dron Shahed 136 es uno de los últimos logros de la industria de Irán. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

En medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el experto militar Akram Kharief publicó un libro titulado “A la sombra del Shahed“.

TE PUEDE INTERESAR