Por Roger Zuzunaga Ruiz

La guerra contra Estados Unidos e Israel no solo ha sacudido el frente militar de Irán, sino que también está alterando el corazón de su sistema político: tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei en un bombardeo, el poder ha dejado de concentrarse en una autoridad clerical indiscutida y se ha desplazado hacia un núcleo dominado por los militares, donde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica marca el rumbo estratégico y político.

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