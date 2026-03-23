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Resumen

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El intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos e Israel ha entrado en una fase especialmente delicada al rozar dos de los puntos más sensibles de su componente estratégico: Natanz, eje del programa nuclear iraní, y Dimona, símbolo del poder disuasivo israelí. Más allá del impacto militar inmediato, golpear o acercarse a instalaciones de ese tipo eleva el riesgo de una escalada de consecuencias imprevisibles, no solo por su carga estratégica y simbólica, sino también por el temor a efectos ambientales y para la vida, tal como alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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