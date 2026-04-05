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Resumen

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Estados Unidos tiene un plan para extraer el uranio enriquecido de Irán, en una operación militar altamente compleja, prolongada y de alto riesgo, muy lejos de una incursión rápida y sorpresiva. El proyecto ha sido presentado por el Pentágono al presidente Donald Trump, quien lo pidió y todavía no ha dado luz verde para la misión.

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