Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Iraníes ondean banderas nacionales bajo una gran valla publicitaria que reza "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" mientras la gente se reúne en la plaza de la Revolución de Teherán, el 8 de abril de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
Iraníes ondean banderas nacionales bajo una gran valla publicitaria que reza "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" mientras la gente se reúne en la plaza de la Revolución de Teherán, el 8 de abril de 2026. (ATTA KENARE / AFP) /
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) compartió este jueves un mapa con rutas alternativas para el tránsito en el estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptase el plan de diez puntos presentado por Teherán y comenzase un alto al fuego de dos semanas entre ambos países.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.