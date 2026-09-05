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Lo que CENTCOM afirma que son ataques que destruyeron tres petroleros vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el 5 de septiembre de 2026. (Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
Lo que CENTCOM afirma que son ataques que destruyeron tres petroleros vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el 5 de septiembre de 2026. (Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
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Por Agencia EFE

Irán condenó este sábado los ataques estadounidenses contra tres de sus petroleros y advirtió que si se repiten estas agresiones responderá “de manera más severa que antes” contra buques de Estados Unidos en la región.

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