Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Varias personas cruzan una calle cerca de una valla publicitaria situada en la fachada de un edificio que muestra el estrecho de Ormuz con un letrero en persa que reza «Para siempre en manos de Irán», en la plaza Vanak de Teherán, el 6 de mayo de 2026. Foto: AFP
Varias personas cruzan una calle cerca de una valla publicitaria situada en la fachada de un edificio que muestra el estrecho de Ormuz con un letrero en persa que reza «Para siempre en manos de Irán», en la plaza Vanak de Teherán, el 6 de mayo de 2026. Foto: AFP
/ -
Por Agencia EFE

Irán condenó este viernes los ataques de Estados Unidos contra varios puntos de su costa anoche, una acción que calificó de no provocada y una violación del alto el fuego establecido el 8 de abril.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.