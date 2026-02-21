Irán condena los ataques israelíes contra Líbano y responsabiliza a garantes de la tregua

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una excavadora retira escombros cerca de edificios gravemente dañados en la aldea de Bednayel, en la región oriental del valle de la Bekaa, Líbano, el 21 de febrero de 2026, tras los ataques israelíes. Foto: AFP
/ -
Por Agencia EFE

Irán condenó enérgicamente este sábado los ataques israelíes contra el este y sur del Líbano ocurridos anoche, en los que al menos 12 personas murieron y otras 24 resultaron heridas, y responsabilizó por ello a los garantes del alto el fuego entre las partes, Estados Unidos y Francia.

