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El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asiste a una conferencia de prensa tras las conversaciones con el presidente ruso en el Kremlin, Moscú, el 17 de enero de 2025. (Foto: Evgenia Novozhenina / AFP).
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asiste a una conferencia de prensa tras las conversaciones con el presidente ruso en el Kremlin, Moscú, el 17 de enero de 2025. (Foto: Evgenia Novozhenina / AFP).
/ EVGENIA NOVOZHENINA
Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este sábado que la condición para poner fin a la guerra en Oriente Medio pasa por el “cese inmediato de las agresiones” de Estados Unidos y de Israel, así como por garantías de que esos ataques no se repetirán en el futuro.

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