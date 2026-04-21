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El embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Oriente Medio, en la sede de la ONU en Nueva York el 28 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, interviene durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Oriente Medio, en la sede de la ONU en Nueva York el 28 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

El embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, condicionó este martes una nueva ronda de negociaciones entre su país y Estados Unidos a que el presidente Donald Trump levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

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