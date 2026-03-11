Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un enorme cartel que muestra a los difuntos líderes supremos iraníes, el ayatolá Ruhollah Jomeini, el ayatolá Ali Jamenei, y al ayatolá Mojtaba Jamenei, en la Plaza Valiasr en Teherán, Irán, el 10 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Un enorme cartel que muestra a los difuntos líderes supremos iraníes, el ayatolá Ruhollah Jomeini, el ayatolá Ali Jamenei, y al ayatolá Mojtaba Jamenei, en la Plaza Valiasr en Teherán, Irán, el 10 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán estaría dispuesto a considerar una tregua en la guerra con Estados Unidos si Washington e Israel se comprometen a no lanzar nuevos ataques contra su territorio en el futuro, según informó este miércoles Bloomberg, que cita a funcionarios familiarizados con las conversaciones diplomáticas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.