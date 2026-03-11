Irán estaría dispuesto a considerar una tregua en la guerra con Estados Unidos si Washington e Israel se comprometen a no lanzar nuevos ataques contra su territorio en el futuro, según informó este miércoles Bloomberg, que cita a funcionarios familiarizados con las conversaciones diplomáticas.

De acuerdo con el medio, Teherán habría transmitido esa condición a través de mediadores regionales en contactos diplomáticos destinados a explorar una posible desescalada del conflicto, que se intensificó tras los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones militares y nucleares iraníes.

Las fuentes consultadas por Bloomberg, que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de negociaciones sensibles, señalaron que la principal exigencia de Irán es recibir garantías explícitas de que ni Estados Unidos ni Israel volverán a atacar al país una vez concluido el actual enfrentamiento.

Según el informe, los dirigentes iraníes temen especialmente que Israel pueda reanudar ataques incluso si se alcanza un alto el fuego, por lo que consideran indispensable un compromiso previo de seguridad antes de aceptar cualquier tregua.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en dos ocasiones que considera la guerra contra Irán como “ganada” pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el miércoles 11 de marzo una resolución en la que reclama el “cese inmediato” de los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania, objetivo de numerosos bombardeos desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. (AFP)

Mientras Irán continúa con ataques a objetivos estadounidenses y civiles en diversos países de Oriente Medio, Estados Unidos asegura haber atacado más de 5.000 objetivos en Irán, incluidos unos 60 barcos, que habrían sido destruidos en las últimas 72 horas.

Israel y Estados Unidos bombardearon este martes 3 de marzo el centro de Teherán, mientras los iraníes intensificaron su ofensiva y amenazaron con atacar "todos los centros económicos" de Oriente Medio, en el cuarto día de guerra. (AFP)

