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Una fotografía muestra una vista general de las instalaciones del yacimiento de gas South Pars en la ciudad portuaria de Assaluyeh, al sur de Irán, el 19 de noviembre de 2015. (FOTO AFP / ATTA KENARE).
Una fotografía muestra una vista general de las instalaciones del yacimiento de gas South Pars en la ciudad portuaria de Assaluyeh, al sur de Irán, el 19 de noviembre de 2015. (FOTO AFP / ATTA KENARE).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, en el suroeste de Irán, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural, han sido alcanzadas este lunes por un ataque aéreo israelí-estadounidense, informaron medios iraníes.

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