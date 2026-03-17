Resumen

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Gholamreza Soleimani, un alto oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que comanda las fuerzas Basij, asiste a una reunión en Teherán, el 24 de noviembre de 2019. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Gholamreza Soleimani, un alto oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que comanda las fuerzas Basij, asiste a una reunión en Teherán, el 24 de noviembre de 2019. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este martes la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij (encargada de la represión ciudadana y vinculada a la Guardia) en los bombardeos, según informaron agencias oficiales.

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