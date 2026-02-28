Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, murió en los ataques de Estados Unidos e Israel. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, murió en los ataques de Estados Unidos e Israel. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán confirmó este domingo la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, en los ataques de Estados Unidos e Israel, informaron medios estatales del país persa.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.