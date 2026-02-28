Resumen

El momento de un ataque de Irán a una base estadounidense en Bahréin. (AFP).
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

