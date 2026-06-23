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Resumen

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La Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico, organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó que los buques que quieran cruzar el paso deben seguir informando a la República Islámica y obtener permiso para ello. Foto: EFE/ Agencia Iraní ISNA
La Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico, organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó que los buques que quieran cruzar el paso deben seguir informando a la República Islámica y obtener permiso para ello. Foto: EFE/ Agencia Iraní ISNA
Por Agencia EFE

El estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días.

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