Irán confirma una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos el martes en Ginebra

Majid Takht-Ravanchi, viceministro de Asuntos Políticos de Irán, habla durante una conferencia de prensa en la capital regional del Kurdistán iraquí, Arbil, el 17 de febrero de 2025. (Safin HAMID / AFP)
Majid Takht-Ravanchi, viceministro de Asuntos Políticos de Irán, habla durante una conferencia de prensa en la capital regional del Kurdistán iraquí, Arbil, el 17 de febrero de 2025. (Safin HAMID / AFP)
/ SAFIN HAMID
Por Agencia EFE

Irán confirmó este domingo la celebración de una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra el martes, después de las especulaciones de medios estadounidenses al respecto.

