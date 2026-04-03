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Dos cargueros de la naviera estatal china Cosco Shipping lograron cruzar el estrecho de Ormuz. Foto referencial: MARTIN BERNETTI / AFP
Dos cargueros de la naviera estatal china Cosco Shipping lograron cruzar el estrecho de Ormuz. Foto referencial: MARTIN BERNETTI / AFP
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia AFP

El Consejo de Seguridad de la ONU pospuso una votación prevista para el viernes sobre la autorización del uso de la fuerza “defensiva” para proteger la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz de los ataques iraníes, según el cronograma oficial.

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