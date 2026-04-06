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Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante una reunión en la sede de la ONU en Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante una reunión en la sede de la ONU en Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia AFP

El Consejo de Seguridad de la ONU debe pronunciarse el martes sobre un proyecto de resolución sobre la navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos, dijeron el lunes fuentes diplomáticas a la AFP.

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