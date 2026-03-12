Escuchar
Imagen del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, emitida por la Televisión Estatal Iraní. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí mostró este jueves un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la “sangre de los mártires será vengada”.

