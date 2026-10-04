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Mujeres iraníes voluntarias asisten a un entrenamiento en el campo de entrenamiento militar Jan-Fada, en la plaza Imam Hussein en Teherán, Irán, el 4 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Mujeres iraníes voluntarias asisten a un entrenamiento en el campo de entrenamiento militar Jan-Fada, en la plaza Imam Hussein en Teherán, Irán, el 4 de octubre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Irán ha convertido algunas plazas de Teherán en campos de entrenamiento militar para miles de voluntarios que se han inscrito para familiarizarse con un escenario de guerra que incluye el uso de ametralladoras, drones y cañones de defensa antiaérea, entre otras actividades.

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