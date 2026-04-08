Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes monta guardia junto a una pancarta en honor al exlíder supremo iraní Ali Khamenei, en Teherán, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
Un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes monta guardia junto a una pancarta en honor al exlíder supremo iraní Ali Khamenei, en Teherán, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, consideró este miércoles que las violaciones que se han dado a varios puntos clave del plan de Irán para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos hacen que no sea razonable un alto el fuego bilateral o las propias negociaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.