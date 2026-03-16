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Resumen

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Esta foto del Ejército de Estados Unidos tomada el 2 de marzo de 2026 muestra un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142 (HIMARS) realizando misiones de fuego real durante la Operación Furia Épica contra Irán. (AFP).
Esta foto del Ejército de Estados Unidos tomada el 2 de marzo de 2026 muestra un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142 (HIMARS) realizando misiones de fuego real durante la Operación Furia Épica contra Irán. (AFP).
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Por Roger Zuzunaga Ruiz

A poco más de dos semanas del inicio de la guerra contra Irán, el costo para Estados Unidos ya asciende a decenas de miles de millones de dólares y crece a un ritmo que preocupa incluso dentro del propio Congreso. De seguir la progresión, y si el conflicto se prolonga, la nueva guerra en el Medio Oriente podría ubicarse entre las campañas militares más costosas desde las guerras de Irak y Afganistán.

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