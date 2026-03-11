Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta captura de vídeo tomada de imágenes UGC publicadas en las redes sociales el 7 de marzo de 2026 muestra el humo que se eleva desde el Aeropuerto Internacional de Dubái. Foto: ANÓNIMO / UGC / AFP
Esta captura de vídeo tomada de imágenes UGC publicadas en las redes sociales el 7 de marzo de 2026 muestra el humo que se eleva desde el Aeropuerto Internacional de Dubái. Foto: ANÓNIMO / UGC / AFP
/ -
Por Agencia EFE

Cuatro personas resultaron heridas este miércoles en ataque con dos drones iraníes en las inmediaciones del aeropuerto de Dubái, uno de los más transitados del mundo, y que ha sido blanco de ataques iraníes similares en los últimos días, informó el Gobierno dubaití.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.