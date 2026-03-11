Escuchar
Esta fotografía tomada el 11 de marzo de 2026 y publicada por la Armada Real Tailandesa muestra el humo que se eleva del buque granelero tailandés «Mayuree Naree» cerca del estrecho de Ormuz tras un ataque. Foto: Foto cedida / MARINA REAL TAILANDESA / AFP
Por Agencia AFP

Al menos cuatro navíos fueron atacados este miércoles en la zona del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en un desafío estratégico en la guerra de Oriente Medio, pues su parálisis podría perturbar fuertemente la economía mundial.

