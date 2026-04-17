El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, declaró este viernes que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará “totalmente abierto” mientras dure la tregua en Oriente Medio.
“El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego”, indicó Araqchi en la red social X.
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No precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por diez días, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el anuncio de Irán de que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto a la navegación durante la vigencia del alto el fuego.
Asimismo, Trump aseguró que el bloqueo estadounidense a puertos iraníes seguirá siendo aplicado hasta que haya un acuerdo general de paz con la república islámica.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar” en una entrevista con el programa de FOX Business “Mornings with Maria”, que se emitirá el miércoles 15 de abril. (AFP)