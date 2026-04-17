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Un barco se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega en las aguas del estrecho de Ormuz, el 25 de junio de 2025. (Giuseppe CACACE / AFP)
Un barco se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega en las aguas del estrecho de Ormuz, el 25 de junio de 2025. (Giuseppe CACACE / AFP)
/ GIUSEPPE CACACE
Por Agencia AFP

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, declaró este viernes que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará “totalmente abierto” mientras dure la tregua en Oriente Medio.

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