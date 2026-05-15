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Fotografía de archivo del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi. Foto: EFE/Tatyana Makeyeva/Pool
Fotografía de archivo del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi. Foto: EFE/Tatyana Makeyeva/Pool
Por Agencia EFE

El canciller de Irán, Abas Araqchi, declaró este viernes que la propuesta de Rusia de llevarse el uranio iraní para facilitar un acuerdo de paz con EEUU debía dejarse “para más adelante”, al estar las negociaciones estancadas en este punto.

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