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El representante de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto entre Israel e Irán en la sede de las Naciones Unidas, el 24 de junio de 2025. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
El representante de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto entre Israel e Irán en la sede de las Naciones Unidas, el 24 de junio de 2025. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Irán defendió este sábado la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio bajo supervisión internacional, en momentos en que las negociaciones de paz con Estados Unidos siguen estancadas principalmente por las diferencias en torno al programa nuclear iraní.

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