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Resumen

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Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán en la Plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán en la Plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, defendió la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz, al que calificó como el mayor instrumento de poder del país, y aseguró que Teherán ha reanudado sus exportaciones de crudo tras el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.