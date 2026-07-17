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Teherán acusó a Estados Unidos de cometer crímenes de guerra por los bombardeos. Foto: @IranIntl_En/X
Teherán acusó a Estados Unidos de cometer crímenes de guerra por los bombardeos. Foto: @IranIntl_En/X
Por Agencia EFE

Irán condenó este viernes en las Naciones Unidas los ataques de Estados Unidos contra su territorio y afirmó que los bombardeos deliberados contra infraestructuras civiles constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y son un ejemplo de “crímenes de guerra”.

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