Irán condenó este viernes en las Naciones Unidas los ataques de Estados Unidos contra su territorio y afirmó que los bombardeos deliberados contra infraestructuras civiles constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y son un ejemplo de “crímenes de guerra”.

El embajador y representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, denunció los ataques en una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al presidente de turno del Consejo de Seguridad, la República Democrática del Congo (RDC).

La República Islámica condena “en los términos más enérgicos posibles” los actos de agresión de Estados Unidos y los ataques deliberados contra infraestructuras civiles iraníes, afirmó Iravani en la misiva.

Iravani afirmó que la inacción continuada del Consejo de Seguridad permite a Estados Unidos seguir atacando la soberanía y la integridad territorial de Irán y perpetrar “atroces crímenes de guerra” contra la población iraní, en violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario.

El diplomático iraní ya había denunciado anteriormente ante la ONU una ola de ataques estadounidenses llevados a cabo entre el 8 y el 16 de julio contra provincias del sur, ciudades costeras y puertos situados a lo largo del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

La denuncia se produce en medio de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán, con ataques estadounidenses contra varias zonas del sur de Irán y una respuesta iraní con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio.

Una mujer pasa junto a un mural antiestadounidense cerca de la antigua embajada de EE. UU. en Teherán, Irán. Irán y EE. UU. intercambiaron disparos después de que el presidente estadounidense Trump declarara que el alto el fuego había terminado. Foto: EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

El jueves Estados Unidos llevó a cabo la sexta noche de bombardeos contra el sur del territorio iraní, golpeando tres puentes en la ciudad de Bandar Abás y un tramo ferroviario en la misma urbe, lo que ocasionó interrupciones en los servicios de transporte.

Un día antes, Washington atacó un sitio en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil de la ciudad suroccidental de Ahvaz, lo que obligó a evacuar el centro sanitario.

En casi una semana de bombardeos estadounidenses al menos 38 personas han muerto en Irán, entre ellas tres mujeres y un menor, según informó este viernes el Ministerio de Salud iraní.