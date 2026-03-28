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Un bombero trabaja en el lugar de una huelga en la ciudad de Nahariya, al norte de Israel, el 16 de marzo de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP) /
Un bombero trabaja en el lugar de una huelga en la ciudad de Nahariya, al norte de Israel, el 16 de marzo de 2026. (Odd ANDERSEN / AFP) /
/ ODD ANDERSEN
Por Agencia EFE

Estados Unidos e Israel bombardearon en la madrugada este sábado la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán, sin víctimas mortales pero con daños materiales, denunció el centro educativo.

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