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Una columna de humo se eleva desde el lugar de una huelga en Teherán a última hora del 28 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
Una columna de humo se eleva desde el lugar de una huelga en Teherán a última hora del 28 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Irán denunció este domingo un nuevo ataque israelí-estadounidense contra la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, por segunda vez en los últimos días y después de la ofensiva de la víspera contra la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán.

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