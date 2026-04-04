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Centro de Investigación de Láser y Plasma de la Universidad Shahid Beheshti, destruido en ataque israelí-estadounidense el 3 de abril, en el norte de Teherán. Irán denunció este sábado que más de 30 universidades y centros de educación superior del país han sido atacadas directamente por Israel y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, causando la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores. Foto: EFE/ Aydin Shayegan
Centro de Investigación de Láser y Plasma de la Universidad Shahid Beheshti, destruido en ataque israelí-estadounidense el 3 de abril, en el norte de Teherán. Irán denunció este sábado que más de 30 universidades y centros de educación superior del país han sido atacadas directamente por Israel y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, causando la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores. Foto: EFE/ Aydin Shayegan
Por Agencia EFE

Irán denunció este sábado que más de 30 universidades y centros de educación superior del país han sido atacadas directamente por Israel y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, causando la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores.

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