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Vista general del muelle de la refinería de petróleo de Lavan, en la isla de Lavan, en Irán, 16 de mayo de 2004. (Foto de Behrouz MEHRI / AFP).
Vista general del muelle de la refinería de petróleo de Lavan, en la isla de Lavan, en Irán, 16 de mayo de 2004. (Foto de Behrouz MEHRI / AFP).
/ BEHROUZ MEHRI
Por Agencia EFE

La Compañía Nacional de Petroleo de Irán denunció este miércoles un “cobarde ataque de los enemigos” contra su refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, horas después de la entrada en vigor del alto el fuego con Estados Unidos e Israel.

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