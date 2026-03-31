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Un vehículo adornado con la bandera nacional iraní pasa junto a una pancarta política de gran tamaño en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 31 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Un vehículo adornado con la bandera nacional iraní pasa junto a una pancarta política de gran tamaño en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 31 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán denunció este martes una nueva ola de ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras civiles, sanitarias e industriales, entre ellas una empresa farmacéutica dedicada a la producción de medicamentos contra el cáncer.

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