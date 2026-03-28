Irán denunció este sábado el uso de bombas de racimo en la sureña provincia de Fars por parte de Israel y Estados Unidos, lo que calificó como un “crimen de guerra”, y aseguró que ha localizado y desactivado al menos 122 de estos artefactos lanzados en los últimos días.

“Equipos especializados de desactivación de la Guardia Revolucionaria en la provincia han logrado hasta ahora localizar y neutralizar 122 bombas de racimo”, afirmó el departamento de relaciones públicas de dicho cuerpo militar de élite en la provincia de Fars, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria indicó que las bombas de racimo fueron arrojadas por aviones de Estados Unidos e Israel sobre áreas civiles cerca de la ciudad de Shiraz, incluida la aldea de Kafri y otros puntos de la región.

Además, calificó el uso de estos explosivos como un “crimen de guerra” y señaló que las municiones utilizadas corresponderían a submuniciones BLU-108, integradas en bombas de racimo del tipo CBU-105 de fabricación estadounidense.

De acuerdo con el comunicado, cada una de estas bombas contiene múltiples submuniciones diseñadas para detectar objetivos mediante sensores térmicos y atacar vehículos blindados, aunque también pueden detonar de forma automática si no encuentran un blanco, lo que incrementa el riesgo para la población civil.

Una foto de archivo tomada el 4 de abril de 2003 muestra un Harrier GR7 de la Royal Air Force británica que pasa junto a un carrocon bombas de racimo antes de que se carguen en su base en Kuwait. (RUSSELL BOYCE / POOL / AFP). / RUSSELL BOYCE

Irán aseguró que algunos de estos artefactos impactaron en zonas habitadas, causando muertos y heridos, aunque no precisó el número de víctimas.

Israel también ha denunciado el uso de munición de racimo por parte de Irán, empleadas en gran parte de los misiles que lanza contra el territorio israelí desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

VIDEO RECOMENDADO