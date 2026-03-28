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Israel bombardeaba la autopista de la ciudad de Tiro (Líbano). Foto: STRINGER/EFE
Israel bombardeaba la autopista de la ciudad de Tiro (Líbano). Foto: STRINGER/EFE
Por Agencia EFE

Irán denunció este sábado el uso de bombas de racimo en la sureña provincia de Fars por parte de Israel y Estados Unidos, lo que calificó como un “crimen de guerra”, y aseguró que ha localizado y desactivado al menos 122 de estos artefactos lanzados en los últimos días.

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