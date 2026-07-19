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Unos 10.000 habitantes de veinte pueblos de la sureña provincia iraní de Hormozgán se han quedado sin agua potable tras un ataque estadounidense contra una planta desalinizadora en el condado de Jask. Foto: EFE/ ISNA
Unos 10.000 habitantes de veinte pueblos de la sureña provincia iraní de Hormozgán se han quedado sin agua potable tras un ataque estadounidense contra una planta desalinizadora en el condado de Jask. Foto: EFE/ ISNA
Por Agencia EFE

Irán denunció este domingo un ataque estadounidense contra el emplazamiento de la central nuclear de Darkhovin, actualmente en construcción, en la provincia de Juzestán (suroeste), en una nueva ofensiva contra instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní.

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