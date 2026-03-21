Irán denunció este sábado un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo.

“El complejo de enriquecimiento Shahid Ahmadi Roshan de Natanz fue atacado esta mañana”, informó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

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La organización aseguró que, tras la realización de evaluaciones técnicas y especializadas en el área del complejo, no se ha detectado la liberación de materiales radiactivos.

“No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe ningún peligro para los residentes de las zonas cercanas a este sitio”, indicó el texto.

La OEAI iraní denunció que esta acción “es contraria a las leyes y compromisos internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación (TNP)”, así como a otras normativas relacionadas con la seguridad nuclear.

Israel también dijo haber lanzado durante el viernes oleadas de ataques contra infraestructuras militares y puntos de lanzamientos de misiles de Irán. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI

Consultadas por EFE en Jerusalén, las fuerzas armadas israelíes dijeron “no estar al tanto de un ataque”, si bien no dieron más detalles sobre si el bombardeo corrió a cargo únicamente de Estados Unidos.

Las instalaciones de Natanz ya habían sido alcanzadas también en el cuarto día de la guerra que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Irán el 28 de febrero.

Sin embargo, en aquella ocasión no fue golpeada la planta de enriquecimiento de combustible (FEP), como sí ha ocurrido este sábado, y como sucedió en la guerra de 12 días en junio pasado, cuando también fueron atacadas las plantas de Fordo e Isfahán.

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