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Imagen de archivo de la planta de Natanz. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Imagen de archivo de la planta de Natanz. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

Irán denunció este sábado un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo.

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