La cancillería iraní condenó este jueves lo que calificó de violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos, tras el ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

Las fuerzas estadounidenses bombardearon una estación de control terrestre en esta ciudad del sur del país, situada al borde del estratégico estrecho de Ormuz, dijo un alto cargo estadounidense a AFP.

Los ataques provocaron una respuesta rápida, y los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que habían atacado la base aérea estadounidense que sirvió como origen del ataque, sin proporcionar detalles sobre su ubicación.

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, dijo que Irán “tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional”, y condenó la “retórica amenazante” de Washington contra la república islámica y Omán.

El presidente Donald Trump había amenazado con “volar por los aires” Omán, que también ejerce de mediador en el conflicto, cuando se le preguntó sobre un posible acuerdo a corto plazo que permitiera a Irán y ese país controlar el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado, Baqai “expresó su solidaridad con el país amigo y hermano que es Omán”.

El portavoz diplomático condenó las declaraciones de Trump como “una señal preocupante de la normalización de la anarquía y la intimidación en las relaciones internacionales”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL) / SAMUEL CORUM / POOL

Este cruce de hostilidades se produce después de intercambios diplomáticos en curso entre Teherán y Washington para elaborar un acuerdo destinado a poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

El miércoles, Donald Trump amenazó con “terminar el trabajo” si Teherán no aceptaba el acuerdo.

El mandatario norteamericano también desmintió un borrador del marco del acuerdo citado por la televisión estatal iraní, según el cual Teherán mantendría el control de Ormuz en cooperación con Omán.

“El estrecho va a estar abierto a todo el mundo. Son aguas internacionales y Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires. Lo entienden, estarán bien”, advirtió.