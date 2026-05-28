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Vista de personas que caminan por Teherán, capital de Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh/ Archivo
Vista de personas que caminan por Teherán, capital de Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh/ Archivo
Por Agencia AFP

La cancillería iraní condenó este jueves lo que calificó de violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos, tras el ataque en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

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