Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre iraní observa mientras el humo sigue elevándose desde la refinería de petróleo Shahran tras el ataque aéreo de anoche en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Un hombre iraní observa mientras el humo sigue elevándose desde la refinería de petróleo Shahran tras el ataque aéreo de anoche en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

Un aire de apocalipsis: los habitantes de Teherán se despertaron el domingo por la mañana con la impresión de estar en plena noche, cuando una espesa humareda negra proveniente de varios depósitos petroleros atacados sume la capital de Irán en la oscuridad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.